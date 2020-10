Napoli, scoperto parcheggiatore abusivo "seriale" con il reddito di cittadinanza: deve restituire 7mila euro all'Inps

Tra agosto 2019 e aprile 2020 ha intascato, senza averne diritto, ben 7mila euro da reddito di cittadinanza e così un parcheggiatore abusivo "seriale" di Napoli, scoperto dagli investigatori del Commissariato Vicaria Mercato, è stato denunciato all'Inps. Per il 55enne, con precedenti, è stata attivata la procedura per la revoca del beneficio e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Malgrado fosse stato sanzionato ben 7 volte nel 2018, 4 nel 2019 e 2 nel 2020, il 55enne, con precedenti, è tornato sempre "al lavoro" tra via Marina, piazza del Carmine e piazza Mercato. Per otto volte è stato denunciato all'autorità giudiziaria e a suo carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento, che non ha mai rispettato.