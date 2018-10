Napoli, scoperto opificio con clandestini e lavoratori sfruttati: 11 ore al giorno per 20 euro

I carabinieri hanno sequestrato un opificio che sfruttava lavoratori e clandestini a Grumo Nevano (Napoli): venti euro per confezionare giacche da uomo "in nero" undici ore al giorno, anche la domenica, senza alcun contratto. Dodici le persone sorprese a lavorare a ritmi serratissimi, all'interno di un locale di 150 metri quadri in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza che fosse stato redatto neanche il documento di valutazione dei rischi.