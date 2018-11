Napoli-Salerno, rogo in una galleria ferroviaria: un operaio ustionato

Un operaio è rimasto ferito riportando ustioni sul 20% del corpo a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che collega Nocera Inferiore al capoluogo salernitano. Il rogo si è sviluppato, verosimilmente per motivi accidentali, a bordo di un locomotore in manovra. L'operaio è ricoverato all'ospedale del Cardarelli di Napoli ma non è in pericolo di vita.