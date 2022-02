Napoli, rapina violenta a un benzinaio: le telecamere riprendono tutto

"La deriva di violenza nei giovani è inarrestabile, si impugna una pistola come se fosse un giocattolo, si commettono reati e ci si ammazza senza alcun rispetto per il valore della vita umana. Abbiamo immediatamente anche noi inviato il video alle autorità preposte per chiedere di intervenire celermente. L'unico modo per mettere un freno a questa escalation di violenza e di criminalità - ha sottolineato Borrelli - è far sentire la presenza forte dello Stato. I responsabili di questa rapina vanno assolutamente individuati e puniti duramente al più presto".