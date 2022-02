Aggressioni e rapine alla festa del liceo: la polizia arresta 3 minorenni a Milano

Ansa

La polizia di Milano ha arrestato tre minorenni per rapine aggravate, per aver sfregiato un altro ragazzo al volto, per lesioni aggravate e furti avvenuti durante una festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto. Due dei giovani sono stati portati nel carcere minorile, il terzo in una comunità. I tre si erano introdotti abusivamente alla festa che si stava tenendo la sera del 2 ottobre 2021: sono stati identificati grazie alla collaborazione delle vittime e di altri studenti presenti alla festa.