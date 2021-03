Napoli, multato in strada perché giocava con il figlio di 3 anni

Una multa di 400 euro perché il figlio di 3 anni "camminava saltellando". Questa la denuncia che arriva da Napoli. A raccontarla, in collegamento a "Mattino Cinque" è Antonio Fornabaio: "Sono stato multato perché mio figlio zompettava". L’episodio è successo lo scorso 20 marzo nel quartiere Chiaia del capoluogo campano.

Leggi Anche Genova, 800 euro di multa per un caffè in tazzina

Come racconta l’uomo, era uscito insieme al bambino per andare in edicola e dopo aver incontrato per caso alcuni amichetti del figlio ha deciso di fargli trascorrere qualche minuto insieme. Per questo motivo sono stati sanzionati per un' "attività ludica" non prevista dalle normative anti assembramento: "Sono state tarpate le ali a un bambino di tre anni", conclude Fornabio.