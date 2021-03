Cagliari, negazionista entra in un negozio travestito da pecora e con la mascherina bucata: multa di 400 euro

Da video

Un operaio di 35 anni, dichiaratamente negazionista, è entrato in un supermercato travestito da pecora con la mascherina bucata per sbeffeggiare chi rispetta le regole anti-Covid. E' accaduto a Sarroch, nel Cagliaritano e il tutto è immortalato in video e foto che girano sui social, girati dallo stesso 35enne. I carabinieri lo hanno identificato e sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-contagio. Dovrà pagare una multa di 400 euro.