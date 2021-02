Brescia, genitori segnalano mamma "no mask" a scuola: multata per 1.200 euro

IPA

Nel giro di 48 ore ha accumulato multe per un totale di 1.200 euro raggiungendo la cifra record di 840 euro in un solo giorno. E' la sanzione imposta a una mamma "no mask" di Montichiari, nel Bresciano, che ogni mattina accompagna il figlio a scuola rifiutandosi di indossare la mascherina, nonostante i ripetuti inviti a rispettare la legge. Per lei, trentenne con un figlio alle elementari, "si tratta di una scelta di principio".