Venezia, "Il virus non esiste": coppia cerca di entrare al supermercato senza mascherina, multa di 400 euro a ciascuno

ansa

Una coppia di quarantenni ha tentato di entrare in un supermercato a Gambarare, frazione di Mira (Venezia), senza mascherina. I gestori dell'esercizio commerciale l'hanno prima bloccata e poi hanno chiamato i carabinieri i quali, una volta intervenuti, hanno fermato i due nel parcheggio dell'area commerciale. "Il dispositivo di protezione è anticostituzionale. La pandemia non esiste ed è solo una montatura del governo", ha detto la coppia agli agenti per giustificare il gesto, come riporta Il Gazzettino. Per questo i due sono stati multati. Lo riporta Il Gazzettino.