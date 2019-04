Napoli, morto dopo un intervento per dimagrire. La moglie: “Voglio giustizia. Era tutto per me”

“Voglio giustizia per mio figlio. Ha solo otto mesi ed è rimasto senza un padre senza una spiegazione”, è così che Maria a "Pomeriggio Cinque" parla con le lacrime agli occhi della morte di suo marito Raffaele Arcella, il 29enne di Caivano, Napoli, morto dopo due settimane d’agonia in seguito a un intervento di bypass gastrico. “Voleva dimagrire, domenica prossima avremmo battezzato il nostro bimbo e lui voleva essere in forma. Io non ero d’accordo” commenta tra le lacrime la giovane donna. Dopo l’intervento Raffaele ha iniziato a sentirsi male e così si è deciso di procedere con una seconda operazione, dove però la situazione è precipitata. Trasferito d’urgenza al Policlinico di Napoli, dopo un terzo disperato intervento, Raffaele muore. "I medici hanno detto che era un caso disperato e che era arrivato troppo tardi" spiega Maria, che non riesce a darsi pace: “Ho perso un marito che era tutto per me. Non so neanche spiegare a parole ciò che rappresentava per me”.