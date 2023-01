Napoli, il maltempo spezza la croce dei quartieri spagnoli: "Salvò dal colera"

Il maltempo che in queste ore si è abbattuto su Napoli, non ha risparmiato la croce di Cariati, ai quartieri spagnoli. A "Pomeriggio Cinque" i residenti della zona hanno raccontato la propria apprensione dopo che la croce è stata divelta dal forte vento: l'opera, infatti, ha un forte valore simbolico per la città in quanto, si ritiene, abbia salvato Napoli dall'epidemia di colera.

"La croce era qui dal 1836 - raccontano i residenti -. Si tratta di un monumento storico che ha dato anche il nome alla via", dice una signora. "Le raffiche di vento aumentano di forza nei vicoli - dice invece un ex manutentore -, dobbiamo recuperarla perché rappresenta la lotta di noi napoletani".