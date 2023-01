Napoli, vento forte e mare agitato: giù alberi e impalcature | Nel golfo navi a singhiozzo

Napoli, vento forte e mare agitato: giù alberi e impalcature

La navigazione dei traghetti per le isole è stata garantita soltanto quando sono riusciti a salpare dal porto di Napoli per consegnare beni di prima necessità e giornali e per permettere la traversata a pendolari e studenti. Dopo le 11.30, soprattutto a Capri, le navi sono rimaste attraccate in banchina così come i catamarani e gli aliscafi. Molti disagi anche per raggiungere Procida e Ischia. Su tutto il golfo una vera e propria tempesta di pioggia e vento e forti mareggiate.



Tanta paura a Napoli per due episodi causati dal maltempo: a piazza Cavour un grosso albero è caduto sulle auto in sosta invadendo buona parte della strada. In via Aniello Falcone, invece, si è verificato il crollo parziale di una impalcatura montata sulla facciata di uno stabile per lavori. In entrambi i casi i cedimenti sono avvenuti in zone trafficate, e solo per un caso fortuito non sono state coinvolte persone.