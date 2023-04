Napoli, le offrono di lavorare sei giorni a settimana per 3 euro l'ora

Da Londra dove viveva e lavorava è ritornata a Napoli, nella sua città d'origine, dove però fatica a trovare lavoro. È la testimonianza di Mariarca una ex lavoratrice che, in collegamento a "Mattino Cinque", racconta la sua esperienza nella ricerca di un lavoro. "Mi hanno offerto tre euro l'ora per lavorare otto ore al giorno, sei giorni su sette", rivela la donna a Canale 5.

L'offerta di lavoro - Mariarca spiega di aver trovato l'annuncio sul web che, però, prometteva un altro compenso. "Mi sono presentata al colloquio e ho scoperto che non offrivano quello che promettevano", racconta Mariarca che poi rivela la reale offerta: "tre euro l'ora per un contratto full time di otto ore al giorno, per sei giorni a settimana". Una proposta irricevibile che la donna non ha voluto accettare perché troppo bassa.

Lavoratrice a Londra disoccupata a Napoli - Mariarca viveva e lavorava a Londra. "Lì ho sempre lavorato e guadagnato bene - spiega la donna adesso disoccupata - percepivo 2.100 pound, circa 2.400 euro al mese". Adesso che è ritornata a Napoli, la sua città d'origine, fa fatica a trovare un impiego anche se non chiede tanto. "Sto cercando solo un lavoro dignitoso che possa darmi la possibilità di vivere, pagare l'affitto, le bollette e supportare la mia famiglia", fa sapere in collegamento a "Mattino Cinque".