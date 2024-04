Napoli, ruba un'auto e viene inseguito dai rider in scooter: ladro arrestato

Un uomo è stato derubato dell'auto in piazza Garibaldi, di fronte alla stazione Centrale: il ladro, un 37enne, prima di fuggire ha tentato anche di investirlo. Da lì è partito l'inseguimento con alcuni rider in scooter che, vedendo la scena, hanno invitato la vittima del furto a salire a bordo di uno veicoli a due ruote, per far scattare poi la caccia. A quel punto sono intervenuti anche i carabinieri allertati, telefonicamente, dalla persona derubata. E, infine, dopo una serie di speronamenti e dopo aver centrato con la vettura rubata un motociclista, la folle corsa del ladro si è arrestata: il 37enne è sceso dalla macchina e ha tentato invano la fuga a piedi, ma è stato bloccato dai militari.

Scene rocambolesche per le vie di Napoli , come in un film.

Tgcom24

La dinamica del furto e dell'inseguimento Tutto è cominciato in piazza Garibaldi, proprio di fronte alla stazione Centrale di Napoli, con un 37enne napoletano "primo attore". E' stato lui a rubare un'auto in strada, a mettersi alla guida e a fuggire. Non prima di aver tentato di investirne il proprietario. A quel punto accade l'impensabile. Una piccola flotta di rider in scooter assiste alla scena e fa segno alla vittima di salire in sella. Parte l'inseguimento. Durante la corsa tra le strade affollate del centro, complice la capacità dei riders di destreggiarsi nei vicoli più stretti, il proprietario dell'auto appena rubata compone il 112 senza mai perdere di vista il fuggitivo che non si arrende e lungo il cammino sperona diverse auto. In via della Veterinaria la svolta: a causa della forte velocità investe un motociclista di 25 anni, sbalzandolo violentemente a terra. Lascia sull'asfalto il giovane e l'auto in strada con le portiere spalancate. Fugge a piedi disperatamente.

L'arresto I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo individuano e lo bloccano ormai in affanno per la corsa. In manette, dovrà rispondere di rapina impropria, lesioni personali e omissione di soccorso. E' in carcere, in attesa di raccontare al giudice le sue ultime ore in libertà.