Napoli, la compravendita illegale dei "bonus cultura" riservati ai 18enni

Dal 2016, i neo 18enni possono utilizzare il cosiddetto ‘bonus cultura’, ovvero 500 euro per poter comprare buoni per il cinema, musica, concerti, ed eventi culturali. Ma ancora, per acquistare libri, iscriversi a corsi di teatro e di lingue straniere. Poco tempo dopo sono arrivate, però, le prime truffe. “Striscia la Notizia” è andata a Napoli dopo aver visto un post su Facebook che recitava così: “Cerco ragazzi 2000 per bonus di Renzi. Offro 150 euro”. Per vederci più chiaro l’inviato del tg satirico, Luca Abete, si è recato nel capoluogo campano e ha mandato un complice a parlare con uno dei truffatori, che, ripreso da una telecamera nascosta, ha spiegato come funziona questa compravendita: “La libreria cambia i buoni in soldi liquidi, ma 200 me li tengo io”.



Si tratta di una prassi che a Napoli ha preso piede: “Qua è stato un business importantissimo, sai che qui ci inventiamo di tutto”. Poi arriva anche la proposta di collaborazione: “Più ragazzi mi porti, più ci guadagni pure te”.