Napoli, l'attore Daniel Auteuil scippato di un orologio da 39mila euro

L'attore francese Daniel Auteuil è stato derubato del suo prezioso orologio, un Patek Philippe da 39mila euro, mentre stava viaggiando a bordo di un taxi a Napoli.

Il furto è avvenuto lunedì pomeriggio in via Nuova Marina. Auteuil , impegnato in città per uno spettacolo del Campania Teatro Festival, ha sporto denuncia in questura. Due giovani a bordo di uno scooter si sono affiancati al taxi su cui si trovava l'attore 72enne e, approfittando dei finestrini aperti, hanno strappato l'orologio dal suo braccio, allontanandosi subito dopo a gran velocità.