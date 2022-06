Furti nella villa di Alba Parietti, lo sfogo social: "Spariti ricordi importanti e pezzi di abbigliamento irripetibili"

"Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti: vestiti importantissimi, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili" scrive su Instagram. Nonostante abbia idea di chi abbia compiuto il furto ("ci sono 10 telecamere", precisa e poi in un commento: "qualcuno che frequentava o meglio lavorava a casa mia") sceglie di non sporgere denuncia per non turbare la propria felicità.

"A casa mia, non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia" scrive Alba. Poi si confida: "Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia, nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti", oggetti di valore economico, ma più che altro sentimentale. Si tratta di abiti e accessori firmati, che pubblica in una serie di foto.

"Ho pensato anche di fare denuncia, poi, mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti" spiega la Parietti. "Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato. Denunciare la persona o le persone che penso possono essere state, significa, rinunciare anche per pochi minuti, allo Stato di grazia, di serenità, che vivo".

Con amarezza, Alba continua: "Lascio a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi anche solo per cinque minuti la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe, non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato…" Il riferimento, oltre a una carriera piena di successi, è anche alla storia d'amore con Fabio Adami che in questo momento le riempie il cuore e la vita.