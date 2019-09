Napoli, killer fuori dal carcere per la festa dei 18 anni: era già uscito per un provino di calcio

Ancora nel mirino i permessi concessi al killer del vigilante Francesco Della Corte: oltre all'uscita per il suo compleanno il giovane ha beneficiato di altri quattro permessi, di cui uno per sostenere un provino per una società calcistica del Beneventano. Un altro permesso il giovane l'ha avuto per un pranzo con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena.