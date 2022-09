Napoli, giù dal balcone a 13 anni: nelle chat sul cellulare minacce e insulti

Leggi Anche Gragnano (Napoli), 13enne precipita dal balcone di casa e muore

Il messaggio shock: "Devi ucciderti" -

Dagli sms analizzati sono spuntate anche istigazioni al suicidio: "Devi ucciderti", sarebbe il contenuto di uno dei messaggi. Proprio per questo le indagini, condotte dalla procura di Torre Annunziata e dai militari dell'Arma della stazione di Gragnano, si concentrano su un'ipotesi di istigazione al suicidio e starebbero facendo emergere un quadro inquietante dietro il decesso del tredicenne. Stando a quanto trapela, sarebbero già stati individuati i primi autori dei messaggi, alcuni dei quali sarebbero minori, tanto che della vicenda sarebbe stata interessata anche la competente procura.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali -

Nel frattempo si resta in attesa di conoscere la decisione degli inquirenti in merito all'effettuazione o meno dell'autopsia: il corpo di Alessandro resta sotto sequestro nell'obitorio di Castellammare di Stabia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo dopo avere sciolto i nodi legati all'esame autoptico sarà possibile effettuare i funerali, giorno nel quale - come ha già annunciato il sindaco di Gragnano, Nello D'Auria - l'amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino.