Napoli, gettano anziano in un cassonetto e postano il video sui social

"Mattino Cinque News" mostra il

video

social

anziano

cassonetto

Instagram

bidone della spazzatura

consigliere regionale della Campania Francesco Borrelli

postato suida una gang che getta unin un. Le immagini diffuse e riprese damostrano come l'uomo, incapace di opporre resistenza, sia stato preso e bloccato in mezzo alla strada dal branco per poi essere gettato in un. A parlare dell'accaduto in segno di denuncia è anche il(Europa Verde): "Aggressione vigliacca, web vetrina per cialtroni da identificare e sanzionare".

L'episodio, avvenuto in un quartiere di

Napoli

ridere a crepapelle

bloccato l'uomo

secchione dell'immondizia

, sembra essere nato per un semplice gioco, un modo come un altro per creare contenuti social divertenti. L'aggressione infatti è stata ripresa da qualcuno che nel video si sente. Una voltae trasportato fino al, il gruppo ha poi deciso di lasciarlo lì continuando a riprenderlo mentre cerca di uscire.