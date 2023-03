Diciottenne ucciso a Napoli, ai funerali palloncini bianchi e fumogeni azzurri

Fotogallery - Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: in 2mila in 24 ore

Un lunghissimo applauso, dunque, ha accolto il feretro bianco di Francesco Pio Maimone al suo arrivo nella chiesa di San Lorenzo Martire a Pianura, a Napoli. Sul piazzale antistante la chiesa si è ritrovato il quartiere per porgere l'ultimo saluto al giovane ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina.

Tantissimi i giovani e alcuni, tra gli amici più stretti di Francesco Pio, hanno indossato una maglietta con una sua fotografia e la scritta "Francesco Pio vive". All'esterno della chiesa sulla cancellata è stato affisso uno striscione con l'immagine del giovane e la scritta "Dentro ogni nostro pensiero c'è sempre un po' di te". In chiesa anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Manfredi: il suo sacrificio sia spinta per tutti "Questo grande sacrificio deve essere una spinta a noi per primi ma per tutto il quartiere per fare qualcosa di più e creare punti di riferimento. Sento una grande responsabilità, ma deve essere una responsabilità collettiva, perché o c'è una presa di coscienza collettiva mettendosi veramente insieme per il bene comune altrimenti nessuno può farcela". Sono queste le parole espresse dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine della cerimonia funebre per Francesco Pio Maimone svoltasi a Pianura.

Il sindaco, accompagnato dalla moglie, ha sottolineato come "purtroppo in questa città il tema dei giovani e di dare loro una speranza e un futuro è una sfida complessa che non può che passare dal lavoro, dall'avere dei riferimenti: è importante che ci siano le istituzioni ma anche le famiglie e le parrocchie. Oggi negli occhi di questi tantissimi giovani si vede il desiderio di avere un futuro, una speranza". Il sindaco ha riferito che con don Enzo, il parroco della chiesa di San Lorenzo Martire dove si sono svolti i funerali, si sta lavorando per realizzare un centro proprio per i giovani.

Vescovo: ci sia in tutti un sussulto di umanità "Quando si spegneranno i riflettori mediatici, non giriamo subito la faccia. Ci sia in tutti noi un sussulto di umanità dando il nostro contributo anche se piccolo, perché i nostri ragazzi possano respirare un clima non inquinato ma benefico". Lo ha detto il vescovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella, celebrando a Pianura i funerali di Francesco Pio Maimone.

In una chiesa gremita sia all'interno che sul piazzale, il vescovo ha aggiunto: "La nostra vita comporta responsabilità. Non possiamo tirare a campare e vivacchiare". Nel corso dell'omelia, il vescovo ha anche ricordato quanti nel corso degli anni hanno perso i propri cari vittime innocenti ricordando la loro capacità di trasformare il dolore "rispondendo alla violenza non con altra violenza ma con il bene".