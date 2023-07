Napoli, formiche all'ospedale San Paolo: assolti perché "il fatto non sussiste"

I fatti

I primi reclami risalgono al 2017, quando furono diffuse le fotografie di una paziente sdraiata in un letto pieno di formiche. Gli episodi al centro delle indagini si sarebbero verificati a partire dal 2018 fino al 2020, incluso il periodo di lockdown. La documentazione fornita dall'ospedale attestava l'esecuzione dei lavori di pulizia e non menzionava le condizioni critiche in cui versava la struttura. Situazione allarmante segnalata invece dai carabinieri del NAS di Napoli. Gli accertamenti portarono alla contestazione di peculato, falsità in atto pubblico e omissione di atti d'ufficio.