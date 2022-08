Roma, cella con formiche e senza servizi: Garante denuncia Regina Coeli

Violata la dignità della persona -

Nel suo rapporto sulla visita, compiuta il 18 luglio nella Sezione Ottava del carcere romano, il Garante parla di "condizioni di totale degrado strutturale, mancanza di igiene e insalubrità assoluta" con riferimento alla stanza 1 in cui era ristretto il detenuto. "Uno stato tale da non consentire la permanenza di una persona senza violarne gravemente la dignità e la salute".

Un degrado che riferisce nel dettaglio, comprese "le pareti imbrattate per tutta la loro estensione, di macchie di varia natura, anche organica" e il detenuto costretto a usare i piatti di plastica dei pasti per buttare un po' di acqua nel water. Al momento della visita il detenuto era lì da 3 giorni, durante i quali non aveva fatto "nessuna uscita ai passeggi" e non aveva avuto "nessun accesso alle docce". Si trovava in quella cella per aver tentato il suicidio, ma sul punto il Garante non nasconde i suoi dubbi: l'uomo si era stretto al collo un lenzuolo alla presenza del comandante del reparto e di un commissario. Un episodio che, scrive, appare "un gesto di protesta", più che un tentativo di suicidio.