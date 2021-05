Napoli, finite le dosi Pfizer: hub vaccinale di Capodichino chiuso

Il Covid vaccine Center di Capodichino, a Napoli, è stato chiuso. Il motivo? Sono finite le dosi del vaccino Pfizer. Come mostrato dalle telecamere di "Mattino Cinque", l'hub del capoluogo campano da oggi è vuoto anche se, in Campania, c'è una rimanenza di 120mila di AstraZeneca.

Secondo fonti della regione Campania, però, nel centro non verranno smaltite le dosi del vaccino inglese perché: "C'è una scarsa adesione, da parte dei cittadini, a farsi iniettare dosi di AstraZeneca". Dietro questa motivazione, ci sarebbe la data del richiamo: infatti, molte persone non vorrebbero fare in questi giorni il vaccino AstraZeneca perché la data della seconda dose cadrebbe nelle prime due settimane d'agosto.