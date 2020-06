Napoli, complesso edilizio sequestrato dalla Procura: senza casa oltre 50 famiglie con minori disabili

Cinquantatre famiglie con minori disabili e situazioni di fragilità sono rimaste senza casa pochi giorni prima della consegna degli appartamenti. "Striscia la Notizia" denuncia quanto sta succedendo nel comune di Sant'Agnello, in provincia di Napoli, dove la Procura ha posto sotto sequestro un complesso residenziale senza barriere architettoniche, progettate per nuclei in difficoltà e con esigenze particolari.

Si tratta di famiglie che hanno investito tutti i loro risparmi in queste abitazioni, acquistate a prezzi calmierati, beneficiando di un progetto di housing sociale davvero avvenieristico.



Ora c'è chi vive in sei in un'unica stanza, chi è costretto a essere ospitato da parenti o amici (in tempo di Covid) e chi deve pagare, oltre all'affitto, anche il deposito per i mobili destinati alla nuova casa. "Confidiamo nella magistratura, noi faremo di tutto per far sì che i cittadini abbiano la loro casa", assicura il sindaco di Sant'Agnello ai microfoni di "Striscia".