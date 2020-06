Crisi del settore auto, la fabbrica di Pomigliano d'Arco non riapre

"Da quando ci è stato comunicato che la fabbrica non avrebbe riaperto, la notizia non è stata presa nel migliore dei modi". A parlare, a "Quarta Repubblica", sono gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, che si dicono delusi dalle scelte del governo: "Stare così è impossibile, è assurdo che il governo non incentivi il settore delle auto, garantendo bonus per monopattini e biciclette elettriche".

Era fissata per l'8 giugno la riapertura dello stabilimento ma l'incertezza sugli incentivi del governo e la crisi del settore auto hanno rinviato il tutto a data da destinarsi: oggi 4500 dipendenti sono in cassa integrazione. "Qui produciamo la Panda e qui conviene produrre le auto, sia per efficienza, sia per i costi - spiega un altro dipendente dell'azienda - oggi l'Italia ha perso".