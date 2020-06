Va in carcere per celebrare messa, prete scoperto con nove cellulari addosso

Un sacerdote, che era arrivato nel carcere casertano di Carinola per la messa domenicale per i detenuti, è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. Il prete aveva addosso ben nove cellulari (otto micro-telefoni e uno smartphone) nascosti in alcune buste di tabacco. Secondo quanto reso noto dall'Unione sindacati polizia penitenziaria, sull'accaduto è stata aperta un'indagine dell'autorità giudiziaria.