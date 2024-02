Napoli, vasca da bagno sui binari della Circumvesuviana: treno frena in tempo | "Tragedia evitata"

Una vasca da bagno sui binari della Circumvesuviana.

Tanto si è trovato davanti un macchinista al passaggio a livello di via Crapolla a Pompei (Napoli), tra le stazioni di Pompei e Scafati (Salerno). A riferire via Instagram l'accaduto è Umberto De Gregorio, presidente di Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce le linee ex Circumvesuviana. "Per fortuna - spiega De Gregorio - il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro".