E' stato ancora una volta rubato e poi ritrovato l' albero di Natale in Galleria Umberto I a Napoli . La pianta è stata recuperata, dopo essere stata tagliata di netto e trascinata dai ladri in strada. L'albero è stato poi assicurato a un palo, come se i ladri avessero voluto evitare che qualcuno lo portasse via. Negli anni passati a compiere il furto erano state baby gang, con l'intento di alimentare il tradizionale falò di Sant'Antonio Abate.

L'albero, per alcune notti, è stato vigilato da ronde di volontari che però giovedì notte non avevano avuto la possibilità di presidiare la zona. Da tempo commercianti e residenti denunciano lo stato di abbandono della Galleria, che di notte diventa una sorta di campo di calcio per alcuni ragazzi e dormitorio per numerosi senza tetto.



Sull'albero c'erano ancora diversi dei biglietti che vengono collocati da napoletani e turisti e sui quali ci sono le richieste per Babbo Natale