Napoli, accoltellato un attore del film "La paranza dei bambini"

E' stato accoltellato a Napoli un attore tra i protagonisti del film "La paranza dei bambini", tratto dal libro di Roberto Saviano. Artem Tkachuk, 18 anni, era nella zona dei "baretti" di Chiaia con un amico quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani. Uno di loro lo ha colpito con un coltello, mandandolo in ospedale. Per Tkachuk, medicato al Loreto Mare, una prognosi di venti giorni.

Tkachuk era in via Calabritto con un amico di 21 anni quando i ragazzi lo hanno accostato per chiedergli "Sei del rione Traiano?" prima di accoltellarlo. I giovani hanno preso a calci e pugni anche l'amico che era con lui. Indaga la polizia.