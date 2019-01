"La paranza dei bambini", il film di Giovannesi in corsa alla Berlinale

Nicola (Francesco Di Napoli), Tyson (Artem Tkachuk ), Biscottino (Alfredo Turitto), Lollipop (Ciro Pellecchia), O'Russ (Ciro Vecchione), Briatò (Mattia Piano Del Balzo) giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Non temono il carcere né la morte e sanno che l`unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia. Il film è prodotto da Palomar con Vision Distribution, e uscirà nelle sale il 13 febbraio.



Non è la prima volta che Claudio Giovannesi dirige sul set attori non professionisti. Per "Fiore", il film del 2016 acclamato a Cannes, il regista aveva infatti selezionato un cast composto per la maggior parte da ex detenuti o in regime di messa alla prova. La stessa sceneggiatura è stata scritta all'interno del carcere minorile di Roma, coinvolgendo i detenuti in una serie di laboratori sul tema del linguaggio video, per basare il racconto cinematografico sulle loro esperienze e sulle loro reali biografie.