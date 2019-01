Napoli, a Mergellina il mare diventa bianco: veleni versati in un tombino

Il mare di Napoli tinto di bianco. Ecco come si è svegliata la città partenopea martedì 8 gennaio. Una poltiglia lattiginosa, versata nel porto Sannazzaro di via Margellina , ha inquinato l'acqua, facendole cambiare colore. A denunciare l'accaduto, sulla sua pagina Facebook, è Francesco Emilio Borrelli , consigliere regionale dei Verdi.

L'acqua del porto Sannazzaro è stata inquinata dallo scarico in un pozzetto di viale Gramsci di una sostanza chimica, forse, usata per la lavorazione dei marmi. La Gdf ha identificato i presunti colpevoli

Anche Marco Gaudini, consigliere comunale del Sole che Ride, ha condannato l'accaduto. "Nell'area, oltre la presenza dell'Arpac che ha effettuato i campionamenti, erano già in piena attività le forze dell'ordine ed il servizio ciclo integrato delle acque del #ComunediNapoli". Si legge sul suo profilo Facebook. "Dopo un'intensa opera di controlli e verifiche pare che l'enorme chiazza bianca derivi da uno sversamento abusivo in un tombino di materiale assimilabile ad idropitture. Sono in corso tutte le verifiche per accertare quanto accaduto e la natura del composto".