Napoli, 15enne accoltella 19enne dopo una lite sui social: arrestato

A Grumo Nevano, in provincia di Napoli, un 15enne è stato arrestato dopo aver accoltellato un 19enne. I due avevano iniziato a litigare sui social, si sono visti per chiarirsi e l'incontro è degenerato in un tentato omicidio. Il maggiorenne, che ha avuto la peggio, ha riportato una profonda ferita all'orecchio: è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Nella casa del 15enne fermato è stato trovato uno straccio con tracce di sangue.