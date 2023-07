Marina di Camerota (SA), bagnino picchiato in spiaggia: "Il mio intento era quello di salvaguardare il bagnante"

Aveva salvato una coppia in mare ma poco dopo è stato picchiato da un altro bagnante. È accaduto su una spiaggia di Marina di Camerota (Salerno) al bagnino dello stabilimento balneare. Gerardo il 19enne aggredito, in collegamento a "Morning News", racconta l'episodio di cui è stato vittima e fa sapere: "Noi siamo qui per salvare le persone, quindi il mio intento era quello di evitare ulteriori pericoli visto che avevamo appena salvato due vite".

Gerardo è un bagnino esperto, nonostante la sua giovane età questa è la quarta stagione che dedica alla salvaguardia dei bagnanti. "Questa è la mia quarta estate, ho iniziato a 16 anni - racconta il giovane che poi spiega perché ama fare il bagnino - è un lavoro che ti porta a legare con molte persone quotidianamente, un'esperienza unica".

Intanto il bagnante che ha aggredito il bagnino è stato individuato dalle forze dell'ordine. "Purtroppo si tratta di una vicenda che va punita per evitare che accada ad altri", considera Gerardo che ciononostante si dichiara pronto a perdonare il suo aggressore se solo gli chiedesse scusa. "Non mi ha contattato nessuno e non mi ha chiesto scusa. So che si è reso subito conto della gravità delle sue azioni, però non si è fatto sentire. Io sono disposto a perdonarlo perché sono cresciuto con i valori di lealtà e giustizia", conclude il bagnino.