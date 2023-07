Napoli, bagnino accoltellato: fermato un secondo sedicenne

A Napoli un secondo 16enne è stato fermato per il tentato omicidio di un bagnino il 9 luglio nel lido Marechiaro.

Il minorenne, residente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, come il coetaneo già fermato il giorno successivo all'accoltellamento era in possesso di un coltello. Il bagnino era stato colpito con due fendenti all'addome per un lettino negato in spiaggia.