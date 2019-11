Maltempo, il sindaco di Sarno dispone l'evacuazione di 200 persone 

Il sindaco di Sarno (Salerno) ha ordinato in via precauzionale l'evacuazione dei residenti dell'area pedemontana. Il provvedimento, scattato alle 9, sta riguardando circa 200 persone. La decisione è stata presa in virtù di quanto accaduto domenica notte, quando le strade del centro storico sono state invase da fango e detriti provenienti dal versante del monte Saretto, devastato da un incendio il 20 settembre.