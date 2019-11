Maltempo, evacuate 100 famiglie nel Salernitano per rischio alluvioni | In Liguria esonda il torrente Petronio

Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. E' stato disposto inoltre l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare in auto nelle vicinanze di sottopassi e corsi d'acqua.