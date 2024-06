Lavori stagionali, in Campania è allarme personale

L'estate è alle porte e come già accaduto in passato molti imprenditori lanciano l'allarme legato alla mancanza di lavoratori stagionali. Anche "Dritto e Rovescio", nel corso della puntata di giovedì 27 giugno, ha voluto fare luce sulla questione raccogliendo le testimonianze di alcuni titolari degli stabilimenti balneari di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.