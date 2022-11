Disastro a Ischia, gli isolani: "Dopo anni di sacrifici ci vengono a dire che è colpa dell'abusivismo"

"Mattino Cinque News" mostra la disperazione dei cittadini nel quartiere di Casamicciola a Ischia. Dopo l'alluvione del 26 novembre che ha provocato otto morti, quattro dispersi e centinaia di sfollati, una nuova ondata di maltempo potrebbe colpire tra qualche giorno l'isola. Nel frattempo, le squadre di soccorso stanno lavorando al ritrovamento dei corpi dei quattro dispersi mentre gli isolani cercano di mettere in sicurezza quello che si può, convincendo i residenti ad abbandonare la propria casa e a mettersi al sicuro. "Se non ci danno un'abitazione facciamo la fine dei terremotati. Ci spostano in albergo e poi? Che fine facciamo?" commenta un cittadino.

Residenti che mostrano dolore, rabbia e rassegnazione per una tragedia che forse si poteva evitare. "Sono stati anni di sacrifici, di lavoro e dopo aver pagato tanti soldi ci vengono a dire che è l'abusivismo edilizio che combina tutto questo. La messa in sicurezza richiederà mesi o forse anni".

La Procura intanto indaga sul disastro a partire dalle mancate demolizioni delle abitazioni abusive e sugli "allarmi inascoltati". L'ex sindaco di Casamicciola aveva lanciato un Sos per avvertire le autorità del rischio idrogeologico.