Frana di Ischia, una volontaria trova una bambola nel fango: "Vorrei restituirla alla bimba che la possedeva"

"Ho trovato nel fango questa piccola bambola che porterò con me, magari insieme troviamo la proprietaria".

E' con queste parole via Facebook che Regina Buono, ischitana e volontaria della prima ora nei soccorsi per l'alluvione che ha devastato in particolare Casamicciola, ha lanciato un tenero appello in un momento di lutto e dolore, con le ricerche dei dispersi ancora in corso. Appello rimbalzato di profilo in profilo. "La bambola sta bene, è stata lavata e ha mangiato. Vuole solo tornare a casa", si precisa. In foto l'immagine del giocattolo prima e dopo il ritrovamento avvenuto salendo "la lava" e cioè Monte della Misericordia, nei pressi di un noto centro termale di Casamicciola, anch'esso danneggiato dall'alluvione.