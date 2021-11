Incidente stradale a Torre del Greco, due feriti gravi: bimbo di un anno in Rianimazione

ansa

Due persone, tra cui un bambino di un anno, sono rimaste gravemente in un incidente stradale avvenuto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santobono di Napoli. L'incidente ha coinvolto due automobili e uno scooter, scontratisi tra loro all'altezza di un distributore di benzina in via Nazionale.