Rovigo, auto contro platano: 3 ragazzi morti e uno ferito

Tre giovani sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte a Grignano Polesine (Rovigo) . Ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare il 115 è stato un vigile del fuoco di passaggio, che ha notato le luci di posizione dell'auto, finita contro un platano.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi, una Ford Ka, è uscita di strada, forse per l'alta velocità. Nell'incidente non ci sarebbero altre vetture coinvolte. Le vittime, due minorenni e un neo diciottenne, sono morti sul colpo, mentre il quarto giovane, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale.

Al loro arrivo i soccorsi hanno dovuto utilizzare cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per tagliare il tettuccio dell'auto, estraendo i quattro giovani. Per tre di loro però non c'era già più nulla da fare.