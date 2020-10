Guerriglia a Napoli, la Digos arresta due persone per gli scontri durante la protesta per le misure Covid

Napoli, proteste contro le restrizioni di De Luca Ansa 1 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 Ansa 11 di 11 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Digos ha effettuato due arresti per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti verificatisi nella tarda serata di venerdì a Napoli durante le proteste per le misure Covid. Si tratta di due persone, già note alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, residenti nel quartiere Vasto. Gli inquirenti stanno comunque ancora raccogliendo informazioni per delineare un quadro più chiaro di quanto accaduto in città.