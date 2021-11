Giovani uccisi a Ercolano, indagato al gip: "Ho sparato ma nel buio"

"Al giudice ha riferito di avere visto l'auto, la Fiat Panda, solo quando è partita a tutta velocità e di avere sparato in un punto buio", ha raccontato il legale dell'indagato Fioravanti De Rosa. "Non l'aveva neppure immaginata l'eventualità di colpire la vettura e, addirittura, chi c'era all'interno. Se ne è reso contro solo quando l'auto si è schiantata contro un muretto dell'abitazione, dove è rimasta, in moto, per 5-10 minuti prima che Palumbo si avvicinasse. Trascorso questo lasso di tempo il mio assistito ha deciso di accostarsi alla vettura e una volta nelle vicinanze ha udito dei lamenti. A questo punto si è allontanato e ha chiamato il 112".

Il gip di Napoli non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura nei suoi confronti. Per Palumbo, che ha esploso contro i giovani 11 colpi di pistola, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il fermo non è stato convalidato presumibilmente per la mancanza di un arresto in flagranza.