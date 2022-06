Furore (Salerno), bimbo di 13 mesi ingerisce liquido insetticida: è grave

Un bimbo di 13 mesi è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli dopo aver ingerito del liquido insetticida.

L'episodio è avvenuto nel Comune di Furore (Salerno). Il piccolo è figlio di una coppia di turisti romani che era in vacanza in Costiera Amalfitana. I genitori, non appena hanno intuito l'accaduto, hanno lanciato l'allarme e chiesto l'intervento del 118.