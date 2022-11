Frana Ischia, Nello Musumeci: "Con altre piogge si rischia nuovo smottamento"

Si continua a scavare a Ischia dopo la frana avvenuta a Casamicciola Terme. Si cercano i quattro dispersi, mentre è salito a 8 il bilancio delle vittime. Ospite a "Quarta Repubblica" il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, parla del rischio di un "nuovo smottamento nell'ipotesi di ulteriori piogge" nei prossimi giorni. "Per questo le autorità hanno provveduto a ridisegnare la zona rossa - continua - anche se ci sono persone che non vogliono abbandonare le loro case per il timore di atti di sciacallaggio".

Sulle responsabilità che negli anni avrebbero portato alla tragedia, Musumeci fa sapere di aver chiesto "una ricognizione a tutti i ministeri per capire, rispetto alla programmazione avviata già in passato, quante e quali risorse sarebbero state effettivamente impegnate e spese".

"Sarò inclemente con tutti - continua su Rete 4 - è vero che i sindaci hanno l'obbligo di controllare quello che avviene nel proprio territorio, ma è anche vero che in alcuni territori dietro un diffuso abusivismo si nasconde anche la criminalità organizzata. Quindi - considera Musumeci - lasciare il sindaco da solo in questo impegno particolarmente rischioso diventa davvero un problema. Credo - conclude - che serva più Stato sul territorio e maggiori campagne di informazione a partire dalle scuole elementari".