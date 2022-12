Frana a Casamicciola, i parenti delle vittime non vogliono i funerali di Stato

Casamicciola, l'evacuazione di oltre mille persone dalla zona rossa Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Ansa 4 di 26 Ansa 5 di 26 Ansa 6 di 26 Ansa 7 di 26 Ansa 8 di 26 Ansa 9 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci Casamicciola, l'evacuazione di oltre mille persone dalla zona rossa leggi dopo ingrandisci slideshow Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Ansa 4 di 26 Ansa 5 di 26 Ansa 6 di 26 Ansa 7 di 26 Ansa 8 di 26 Ansa 9 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26

Delle modalità delle esequie si è parlato lunedì pomeriggio durante un incontro con le autorità presso la basilica di Santa Maria Maddalena, quella della zona di Casamicciola più colpita dalla alluvione. In merito non sono state comunicate decisioni ufficiali, ma l'orientamento emerso sarebbe appunto il "No" ai funerali di Stato, per lasciare alle famiglie lo spazio per raccogliersi nel dolore e dare l'ultimo saluto ai propri cari lontano dai riflettori.

Intanto nelle zone teatro della disastrosa frana che ha spezzato 11 vite proseguono le ricerche dell'ultima dispersa, Mariateresa Arcamone, il cui corpo non è stato ancora individuato.