Due sorelle sfregiate con l'acido in strada a Napoli

Due sorelle, di 24 e 17 anni, sono state ustionate con l'acido nella notte a Napoli.

Poco dopo l'una erano in strada quando, hanno raccontato alla polizia, sono state avvicinate da altre ragazze che, senza apparente motivo, avrebbero lanciato contro di loro dell'acido e poi si sarebbero allontanate a bordo di tre scooter. Le vittime dell'aggressione, ricoverate al Cardarelli per ustioni al volto e al braccio, stanno bene e saranno ascoltate in questura nelle prossime ore. La polizia è al lavoro per ricostruire i fatti. L'ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di una ritorsione tra giovani .