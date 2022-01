Gessica Notaro, ennesimo intervento al viso: "Voglio la svolta"

L'obiettivo è diventare "più bella di prima", come lei stessa aveva dichiarato. E Gessica Notar o ce la sta mettendo tutta per raggiungere il suo traguardo, sottoponendosi a tutti gli interventi necessari per ritrovare i lienamenti del viso a dispetto del dolore e della sofferenza. "Voglio la svolta" scrive sui social, postando il video dell'ultima operazione subita.

Gessica si affida senza timore alle mani del dottor Davide Brunelli e si lascia riprendere distesa sul lettino durante l'intervento che, a giudicare dalle sue espressioni e dalle grida, deve essere piuttosto doloroso. Ma la sofferenza non è mai stata un buon motivo per non andare avanti, e la sua determinazione ha dato i frutti sperati e non solo per quanto riguarda l'aspetto fisico. Nel tempo, grazie alla sua grinta e al suo modo di raccontarsi senza nascondersi, è diventata un simbolo di rinascita e di coraggio.

Cinque anni fa, era il 10 gennaio 2017, la Notaro è rimasta vittima di un'aggressione con l'acido da parte del suo ex fidanzato, che le ha sfregiato il viso. Lei non si è mai arresa e ha combattuto la sua battaglia con una positività incredibile. Sui social si è mostrata senza filtri e ha raccontato gli interventi che le stanno ridando la bellezza. Il video dell'ultima operazione non ha fatto eccezione, corredato dai suoi buoni propositi per il nuovo anno: "Cosa voglio da questo 2022? La svolta. Voglio la svolta. E in un qualche modo, doloroso o meno, io la avrò".

