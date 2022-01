Gessica Notaro innamorata e felice con il suo cavaliere plurimedagliato

Leggi Anche Gessica Notaro regala ai follower un topless vista mare

Hanno iniziato a scriversi accomunati dalla passione per i cavalli. “Io monto da vent’anni e lui mi ha chiesto: ‘Perché non salti?’. E dove vado con un occhio coperto, gli ho risposto. E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’... questa frase ce l’ho proprio scritta sulla pelle”.



“Ho iniziato a saltare e nel giro di un anno sono arrivata a saltare un metro e venti. Lui mi ha aperto un mondo” racconta la Notaro, che spiega come sia bello avere un uomo che si prenda cura di lei. Lui le ha dato il primo bacio e “Da lì siamo stati subito consapevoli di essere perfetti l’uno per l’altra” ha detto.



“Ho davanti a me un uomo talmente intelligente… Potrei dirle milioni di cose di lui… che è bello e che è un campione, ma mi sono innamorata di lui soprattutto per la sua intelligenza. Il nostro amore nato a dicembre 2020 è germogliato da quella relazione decisamente intima che è l’amicizia e che è durata per mesi e mesi”. Lei posta scatti di coppia, baci, abbracci, coccole. Filippo commenta: “Sei bellissima, fiero di essere al tuo fianco”, “Amore”, “Sei di una bellezza indescrivibile”, “Il vero amore lo riconosci subito: è quando anche con il passare del tempo l’uno non può fare a meno dell’altro e viceversa. Non solo per quanto riguarda il sentimento, ma anche per ogni aspetto della vita in generale. Il vero amore è quando due persone diventano una cosa sola, il vero amore è quando una sola anima risiede in due corpi. Ti amo”.

